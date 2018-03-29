Sefa Saygılı yazdı: Yalan Söyleme Hastalığı 'Mitomani'

Mitomani yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmeye, mitoman ise yalancılara verilen ad olarak niteleyen Saygılı, mitomanların neden yalana başvurduğunu irdeledi.

"Bu kişiler önceleri zor durumda olduklarında bu halin meydana getirdiği sıkıntıdan kurtulmak için veya yaptığı yanlışın cezalandırılmasından korkarak ya da dikkat çekmek için yalana başvurduğunu kaydeden Saygılı. "Sonra ise giderek yalanı alışkanlık haline getirirler. Yalan artık hayatlarının bir parçası haline gelmiştir" şeklinde yazdı.



Niçin yalana başvururlar? kimler mitomaniye başvurur? mitomani nasıl anlaşılır? sorularını açıklayan saygılının yazısının tamamı şöyle:

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