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yazdı: Yalan Söyleme Hastalığı ''

Fikriyat yazarlarından bugünkü yazısında 'ın lideri 'nun skandal sözleri ile ilgili olarak kullandığı Mitoman ve kelimesini ele aldı.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 00:56 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 01:04
Sefa Saygılı yazdı: Yalan Söyleme Hastalığı 'Mitomani'

yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmeye, mitoman ise yalancılara verilen ad olarak niteleyen Saygılı, mitomanların neden yalana başvurduğunu irdeledi.

"Bu kişiler önceleri zor durumda olduklarında bu halin meydana getirdiği sıkıntıdan kurtulmak için veya yaptığı yanlışın cezalandırılmasından korkarak ya da dikkat çekmek için yalana başvurduğunu kaydeden Saygılı. "Sonra ise giderek yalanı alışkanlık haline getirirler. Yalan artık hayatlarının bir parçası haline gelmiştir" şeklinde yazdı.

Niçin yalana başvururlar? kimler mitomaniye başvurur? mitomani nasıl anlaşılır? sorularını açıklayan saygılının yazısının tamamı şöyle:

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Sefa Saygılı yazdı: Yalan Söyleme Hastalığı 'Mitomani'
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