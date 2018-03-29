Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Amanos'ta öldürülenler arasında o isimler de var

Son Dakika: Amanos'ta öldürülenler arasında o isimler de var

Son dakika haberi... 'nda etkisiz hale getirilen 11 ten ikisinin arananlar listesinde mavi ve gri kategoride yer aldığı belirlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 15:17
Son Dakika: Amanos'ta öldürülenler arasında o isimler de var

Hatay'ın Arsuz ilçesi 'nda düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 ten ikisinin arananlar listesinde mavi ve gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Amanos Dağları'nda üç gün önce gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

MAVİ VE GRİ KATEGORİDE ARANIYORLARDI

Teröristten birinin arananlar listesinde mavi kategoride yer alan , diğerinin de gri kategorideki olduğunu belirlendi.

Öte yandan gerçekleştirilen operasyon sonrası özel eğitimli jandarma komando kimlerinin bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama çalışmaları ise termal kameralar tarafından kaydedildi.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞLERDİ

Amanos Dağları'nda 26 Mart'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Amanos'ta operasyon anı kamerada!

Son Dakika: PKK'lı teröristler SİHA korkusuyla yer altından çıkamıyorlar
Son Dakika: Kuzey Irak'ta PKK'dan temizlenen bölgelerde çok önemli gelişme

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Amanos'ta öldürülenler arasında o isimler de var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN