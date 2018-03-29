Son Dakika: Amanos'ta öldürülenler arasında o isimler de var

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 teröristten ikisinin arananlar listesinde mavi ve gri kategoride yer aldığı tespit edildi.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Amanos Dağları'nda üç gün önce gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.
MAVİ VE GRİ KATEGORİDE ARANIYORLARDI
Teröristten birinin arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Necmettin Kutum, diğerinin de gri kategorideki İsmail Özdemir olduğunu belirlendi.
Öte yandan gerçekleştirilen operasyon sonrası özel eğitimli jandarma komando kimlerinin bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama çalışmaları ise termal kameralar tarafından kaydedildi.
11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞLERDİ
Amanos Dağları'nda 26 Mart'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Amanos'ta operasyon anı kamerada!