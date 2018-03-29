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haberi.. alınanlardan evlerden sorumlu abla düzeyindeki 2 kişi tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 11:42
Son dakika: Trabzon’daki FETÖ/PDY operasyonu

'da yürütülen / (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) soruşturmaları çerçevesinde alınan ve evlerden sorumlu abla düzeyinde 2 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 27 kişinin sorgusu sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde "gaygubet evi" olarak adlandırılan ve örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı 6'sı öğrenci evi olmak üzere toplam 19 ev deşifre edilirken, 58 şüpheli tespit edilerek 9'u öğrenci ve 2'si evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi olmak üzere 38 örgüt üyesi gözaltına alınmıştı.

SORGULAMALAR DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan ve evlerden sorumlu abla düzeyinde bulunan 2 örgüt yöneticisi çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 öğrenci ise etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Halen gözaltında bulunan 27 şüphelinin sorgusu sürerken, firardaki 20 şüphelinin ise aranması devam ediyor.

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Son dakika: Trabzon’daki FETÖ/PDY operasyonu
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