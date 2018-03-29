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sında 6 kişinin ölümüne neden olan otomobil bulundu

'de, geçtiğimiz günlerde otomobil ile ambulansın çarpıştığı ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği sına karıştığı belirlenen lüks otomobil, kent merkezinde bir binanın otoparkında bulundu. Sürücünün ise 'a kaçtığı belirlendi. MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkarak belirlediği aynı model ve renkte 200 otomobili inceleyen polis, ya neden olan aracı kısa sürede belirledi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 23:19 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 23:19
Trafik kazasında 6 kişinin ölümüne neden olan otomobil bulundu

, geçen 25 Mart'ta Çevre Yolu Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. 'dan Kayseri istikametine giden yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.

Üzüm'ün şerit değiştirmesiyle otomobil, karşı yönden gelen, Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla kafa kafaya çarpıştı.

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm'ün (29) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan kazada Mustafa Üzüm'ün kullandığı otomobilin, beyaz renkli bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçerek ambulansla çarpıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

O GÜN MAKAS ATARAK İLERLİYORDU

Oluşturulan özel ekip, MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkarak belirlediği aynı model ve renkte 200 otomobili incelemeye aldı. İncelemede kazaya neden olan otomobilin 38 plakalı beyaz renkli lüks bir araç olduğu ve kazanın meydana geldiği gün yolda makas atarak ilerlediği belirlendi. Ekipler lüks otomobili kent merkezinde bir binanın otoparkında buldu. Otomobilin hasarlı olduğu görüldü. Aracın sürücüsünün A.Ö. olduğu ve 'a kaçtığı belirlendi. Olayın zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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