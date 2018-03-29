Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.

BABA EVİNDE YAS

Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (25) şehit olurken, hemşehrisi olan iki silah arkadaşı yaralanmıştı. Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen hayati tehlikeyi atlatırken, ağır yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Acı haber Ankara'daki hastanede bir haftadır bekleyen yakınlarına verildi

3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen şehidin babası Mustafa Yiğit'in 5 yıl önce hayatını kaybettiği, anne Gülcan Yiğit'le birlikte yaşadığı öğrenildi.

Niksar ilçesine bağlı Gökçeli Belde Belediye Başkanı Ayhan Öztürk, şehit Necmettin Yiğit'in cenazesinin Gökçeli Beldesi'nde toprağa verileceğini söyledi.

"VATAN OLMADAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Şehidin yaklaşık 3 ay önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Krallar tahtında, çakalları köşe başında titreten varlığımız Allah'ın biçtiği son nefese kadar zalimlerin ensesinde soluyacaktır. Vatan olmadan gelecek olmaz, vatan olmadan aşk olmaz, vatan olmadan hiçbir şey olmaz" ifadelerine yer verdiği görüldü.