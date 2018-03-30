FETÖ'nün dönen itirafçıları için emsal karar

FETÖ soruşturmaları sırasında itiraflarda bulunup sonradan kendi iradesiyle veya örgütün baskısıyla önceki anlattığı gerçekleri inkar etmeye çalışanlar için de emsal oluşturacak karar, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir PKK'lı itirafçının davası sonunda alındı.

SANIKLAR HAKKINDA UYGULANAN ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİ KALDIRILDI

İstanbul'da PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan sanıklardan 4'ü soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu.

İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, suçu kabul eden ve terör örgütü hakkında bilgiler içeren itiraflarından yargılama aşamasında reddetti. Mahkeme, bunun üzerine, sanıklar hakkında uygulanan etkin pişmanlık hükümlerini kaldırdı. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi de yerel mahkemenin etkin pişmanlık uygulanmaması yönündeki kararını yerinde bulurken, karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Başsavcılığın itirazı üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda ele alındı. Önceki günkü gündem toplantısında Başsavcılığın itirazını reddeden Kurul, terör suçlarında itirafçı olup mahkemede itiraflarından vazgeçen sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmayacağına hükmetti.