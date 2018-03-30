İsrail askerleri Filistinli göstericilere doğrudan ateş ediyor

Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi Acil Servisi Müdürü Eymen es-Sehbani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen yürüyüşe katılan Filistinlileri gerçek mermiyle doğrudan hedef aldığını belirtti.

Sehbani, hastaneye getirilen bazı ağır yaralıların gerçek mermiyle başından, kalbinden ve göğsünden vurulduğunu kaydetti.

Hastaneye sabahtan beri çoğu gerçek mermiyle ayak kısmından yaralanan 200'ün üzerinde Filistinlinin getirildiğini ifade eden Sehbani, ameliyat odalarının, sırasını bekleyen yaralılarla dolduğunu, yaralı sayısının hastanenin ve Gazze'deki sağlık birimlerinin kapasitesinin üstünde olduğunu aktardı.

Sehbani, yardım kuruluşlarına, yaralıları tedavi edebilmesi için sağlık bakanlığına yoğun bakım ve ameliyat odaları ile acil bölümünde kullanılacak tıbbi malzeme yardımında bulunmaları çağrısında bulundu.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde bugün Filistin Toprak Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinlilere müdahalesinde 15 kişi şehit olmuş, aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu yaklaşık bin 400 kişi yaralanmıştı.