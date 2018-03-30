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askerleri Filistinli göstericilere doğrudan ateş ediyor

askerlerinin, Şeridi'nde bugün Filistin dolayısıyla gerçekleştirilen 'ne katılan gerçek mermilerle doğrudan hedef aldığı bildirildi. Hastaneye getirilen bazı ağır yaralıların gerçek mermiyle başından, kalbinden ve göğsünden vurulduğu açıklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 22:54 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 23:08
İsrail askerleri Filistinli göstericilere doğrudan ateş ediyor

'deki Şifa Tıp Kompleksi Acil Servisi Müdürü Eymen es-Sehbani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen yürüyüşe katılan gerçek mermiyle doğrudan hedef aldığını belirtti.

Sehbani, hastaneye getirilen bazı ağır yaralıların gerçek mermiyle başından, kalbinden ve göğsünden vurulduğunu kaydetti.

Hastaneye sabahtan beri çoğu gerçek mermiyle ayak kısmından yaralanan 200'ün üzerinde Filistinlinin getirildiğini ifade eden Sehbani, ameliyat odalarının, sırasını bekleyen yaralılarla dolduğunu, yaralı sayısının hastanenin ve Gazze'deki sağlık birimlerinin kapasitesinin üstünde olduğunu aktardı.

İşte İsrail vahşetinin perde arkası

Sehbani, yardım kuruluşlarına, yaralıları tedavi edebilmesi için sağlık bakanlığına yoğun bakım ve ameliyat odaları ile acil bölümünde kullanılacak tıbbi malzeme yardımında bulunmaları çağrısında bulundu.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde bugün Filistin dolayısıyla gerçekleştirilen 'ne katılan Filistinlilere müdahalesinde 15 kişi şehit olmuş, aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu yaklaşık bin 400 kişi yaralanmıştı.

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İsrail askerleri Filistinli göstericilere doğrudan ateş ediyor
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