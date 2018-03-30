Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

Gözaltına alınan 2 muvazzaf asker serbest bırakıldı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 muvazzaf asker serbest bırakıldı.Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Karabük İl Jandarma ve Eflani İlçe Jandarma komutanlıklarında görevli astsubay başçavuşlar M.M.Ç ve R.A gözaltına alınmıştı.