Son dakika haberi: GetContact uygulamasına erişim engeli getirildi

GetContact isimli uygulamanın başını çektiği ve insanların birbirini telefon rehberinde nasıl kayıt ettiğini gösteren uygulamalar için erişim engeli kararı verildi. İsim sorgulama ve rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği son dakika kararına imza attı. Buna göre, aralarında web sitelerin de bulunduğu 70 numara bulma ve isim sorgulama uygulamasına erişim engeli getirildi.

Başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme ve numara bulma imkanı sunan GetContact, son günlerde en popüler uygulamalardan birisi haline gelmişti. Uygulamanın kullanan kişinin rehberinde kayıtlı olan numara ve isimleri kopyalayarak kendi veritabanına dahil ederek, kişisel verilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ifade ediliyordu.

Habertürk'ün haberine göre, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) talebi üzerine GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirilmesini kararlaştırdı.

İşte o uygulamaların listesi: