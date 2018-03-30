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Taşeron ’ye kurmuşlar!

Afrin kırsalında ambalajı açılmamış Amerikan silahlarıyla dolu 12 odalı bir cephanelik bulan , bu kez ilçe merkezinde hendek ve mevziler için beton blok üreten dev bir tesis ele geçirdi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Taşeron YPG’ye beton fabrikası kurmuşlar!
Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin ilçe merkezine girmeden önce kırsal bölgede bulunan 12 odalı cephaneliğinden henüz ambalajları açılmamış Amerikan malı ağır silah ve mühimmatlar bulunmuştu. Afrin merkezde arama-tarama faaliyetlerini yürüten Mehmetçik dün de YPG'nin taşeron bir terör örgütü olduğunu gösteren bir kanıta daha ulaştı. Teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği bir tesis bulundu. Beton blokların hazırlanarak terör örgütünün mevzi ve hendek yapımında kullanılması için hazır hale getirilmesi bir terör örgütünün tek başına yapamayacağı bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Aramalar sırasında nın hemen yakınında iki binayı birbirine bağladığı ortaya çıkan 30 metrelik bir tünelde ortaya çıkarıldı. Alanda teröristlerce yakılan iş makineleri de dikkati çekerken, araçların, insansız hava araçlarının görüntü almasını engellemek için teröristlerce yakıldığı öğrenildi. Güvenlik güçleri ele geçirilen tünelde de mayın araması yaptı. ve güçleri 18 Mart'ta ilçenin kuzey batısındaki Cuveyk köyünde savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yer altında betonarme duvarlarla inşa edilmiş ve üzeri toprakla gizlenmiş 150 metre uzunluğunda mühimmat deposu tespit etmişti. Gerekli güvenlik şartları sağlandıktan sonra birlikleriyle mühimmat deposuna giren Mehmetçik, tünel içindeki 12 odada ABD ve Rus menşeli binlerce uçaksavar ve doçka mermisi, anti tank roketi, top mermisi, çok namlulu roketatar, çeşitli ebatlarda tank mühimmatı ve TOW roketi ele geçirmişti.
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Taşeron YPG’ye beton fabrikası kurmuşlar!
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