Taşeron YPG’ye beton fabrikası kurmuşlar!

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin ilçe merkezine girmeden önce kırsal bölgede bulunan 12 odalı YPG
cephaneliğinden henüz ambalajları açılmamış Amerikan malı ağır silah ve mühimmatlar bulunmuştu. Afrin merkezde arama-tarama faaliyetlerini yürüten Mehmetçik dün de YPG'nin taşeron bir terör örgütü olduğunu gösteren bir kanıta daha ulaştı. Teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği bir tesis bulundu. Beton blokların hazırlanarak terör örgütünün mevzi ve hendek yapımında kullanılması için hazır hale getirilmesi bir terör örgütünün tek başına yapamayacağı bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Aramalar sırasında beton fabrikası
nın hemen yakınında iki binayı birbirine bağladığı ortaya çıkan 30 metrelik bir tünelde ortaya çıkarıldı. Alanda teröristlerce yakılan iş makineleri de dikkati çekerken, araçların, insansız hava araçlarının görüntü almasını engellemek için teröristlerce yakıldığı öğrenildi. Güvenlik güçleri ele geçirilen tünelde de mayın araması yaptı. TSK
ve ÖSO
güçleri 18 Mart'ta ilçenin kuzey batısındaki Cuveyk köyünde savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yer altında betonarme duvarlarla inşa edilmiş ve üzeri toprakla gizlenmiş 150 metre uzunluğunda mühimmat deposu tespit etmişti. Gerekli güvenlik şartları sağlandıktan sonra birlikleriyle mühimmat deposuna giren Mehmetçik, tünel içindeki 12 odada ABD ve Rus menşeli binlerce uçaksavar ve doçka mermisi, anti tank roketi, top mermisi, çok namlulu roketatar, çeşitli ebatlarda tank mühimmatı ve TOW roketi ele geçirmişti.