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Yıldırım lerin ""nı kutladı

Son dakika haberi... Başbakan , lerin "Hamursuz (Pesah) Bayramı"nı kutladı. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın nedeniyle bir mesaj yayınladığı belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 17:26
Yıldırım Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı

Başbakan Yıldırım: "Tarih boyunca çoğulcu devlet ve toplum anlayışını muhafaza etmiş bir millet olarak, yüzyıllardır dostça ve bir arada yaşadığımız vatandaşlarımızın inanç ve kültürlerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz"

Başbakan , Musevilerin "Hamursuz (Pesah) Bayramı"nı kutladı.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın nedeniyle bir mesaj yayınladığı belirtildi.

"HAMURSUZ BAYRAMI'NIN BÜTÜN İNSANLIĞINA BARIŞ GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

"Yahudilerin Mısır'daki esaretten kurtulup hürriyete kavuşmalarını temsil eden Pesah-Hamursuz Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." ifadesini kullanan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel açıdan gelişmesine önemli katkıları bulunan Musevi vatandaşlarımız, yüzyıllardan bu yana toplumumuzun asli unsurlarındandır. Tarih boyunca çoğulcu devlet ve toplum anlayışını muhafaza etmiş bir millet olarak, yüzyıllardır dostça ve bir arada yaşadığımız Musevi vatandaşlarımızın inanç ve kültürlerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Hamursuz Bayramı'nın bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerken, vatandaşlarımıza en içten sevgilerimi sunuyorum."

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Yıldırım Musevilerin "Hamursuz Bayramı"nı kutladı
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