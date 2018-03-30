Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyüme oranı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın konuşmasından satır başları şöyle:

''Dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamımız belli oldu. Türkiye 2017'de 7.4 oranında büyüme kaydetti.''

"BÜYÜME ORANI MİLLETİMİZE MORAL VERDİ"

Dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamımız belli oldu. Türkiye 2017'de 7.4 oranında büyüme kaydetti. Ülkemizin aleyhinde estirilen onca havalar oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz.

''BİR İNSAN KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKAR MI?''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizin aleyhinde nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içerisine girdiklerini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür."

''TEORİ BAŞKA BİR ŞEYDİR, PRATİK BAŞKA BİR ŞEYDİR''

Kur aşağı kur yukarı. Geçin bu işleri. Türkiye'nin ekonomisi ortadadır. Ortalama olarak 7.4'ü yakaladık mı? Yakaladık. Demek ki sizin koyduğunuz kuralların hiçbiri gerçek değil. Teori başka bir şeydir, pratik başka bir şeydir.

''BİZ KENDİMİZE BAKACAĞIZ, BAŞARIYA KİLİTLENECEĞİZ''

Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı dönemde Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkarmaya çalışanlar art niyetlidir. Biz kendimize bakacağız, başarıya kilitleneceğiz.

Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin.