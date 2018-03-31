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, Paskalya dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler, farklılıkları zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldıgımız güç ve adalet anlayışıyla hangi dine, kultüre ve etnik kökene mensup olurlarsa olsunlar, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine öteden beri azami önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 17:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Paskalya dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Dini bayramlar, toplumda kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın güçlendiği, birlik ve beraberlik duygusunun perçinlendiği müstesna günlerdir." ifadelerine yer verdi.

Paskalya'nın muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşların en önemli yortuları arasında yer aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler, farklılıkları zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldığımız güç ve adalet anlayışıyla, hangi dine, kültüre ve etnik kökene mensup olurlarsa olsunlar, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine öteden beri azami önem veriyoruz. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanları tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
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