Mektubuyla tüm Türkiye'yi duygulandıran Şeyma'nın eğitim masrafını Mehmetçik üstlenecek

Askerlerin gönderdiği paralar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kanmaz tarafından aileye teslim edildi. Manisa İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Muhammet Sevinç de yazdığı duygu dolu mektuptan dolayı komutanların teşekkür mesajlarını iletmek için Şeyma Adıyaman'ı okulunda ziyaret etti.

TÜM EĞİTİM MASRAFLARINI ÜSTLENDİLER

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Afrin'de görev yapan askerler, Şeyma'ya duygu dolu mektubu ve içtenliğinden dolayı teşekkür mesajı iletti. Mehmetçik de, Okul Müdürü Erhan Sever ile irtibata geçerek Şeyma'nın tüm eğitim masraflarını üstlendiklerini bildirdi.

ŞEHİDİN ADI OKULDA YAŞAYACAK

Askerleri karşısında gören Şeyma Adıyaman ve annesi gözyaşlarına hâkim olamadı. Şeyma, "Mektubu okuyan askerlerimiz beni aradılar. Hepsi tebrik etti. Çok mutlu oldum" dedi. Şeyma'nın okulundaki kütüphane için de yardım toplayan askerler, ilçede ilk defa yapılacak Kodlama Atölyesi'nin masraflarını üstlendi. Askerler, atölyeye 19 Mart'ta Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın isminin verilmesini istedi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU O MEKTUP:

"SİZLER İÇİN TARLADA ÇALIŞABİLİRİM"

Çok değerli, cesur yürekli askerlerimiz, Ben Manisa/Köprübaşı... Gazi Ortaokulu 6/B sınıfından 145 numaralı öğrenciyim.

Öncelikle çok cesursunuz.

Ben okulu bırakacaktım... Ama sizin cesaretinizi duyunca vazgeçtim.

Ve polis olmaya karar verdim.

Sizlere çoraplar, eldivenler, atkılar, bereler göndermek isterdim.

Ama babam olmadığı için eve annem bakıyor... O da zar zor.

Sizler için tarlada çalışabilirim.

Elimden geldiğince yardım edeceğim.

Allahım önce sizleri korusun, en son da beni.

Sizler olmasaydınız belki de şimdi ölmüştük.

Herkes sizlere dua ediyor.

İnşallah sağ salim dönersiniz.

Şehitlerimiz olabilir ama onlar benim kalbimde ölmedi.

Şehitler ölmez vatan bölünmez.

Allahım sizleri korusun.

Şeyma Adıyaman