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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı: saldırısını en sert biçimde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik saldırısını en sert biçimde kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 21:43 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 02:00
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı: İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz

Kalın, Filistin'de düzenlenen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde askerlerinin sivil halka saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz." ifadesini kullanan Kalın, bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabullenmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz."

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı: İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz
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