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'de katliam! yine saldırdı... Şehit sayısı 12'ye yükseldi

Giriş Tarihi: 30.03.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 19:01
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yine saldırdı! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
İsrail yine Filistinlilere saldırdı! Şehit sayısı 12'ye yükseldi

Şeridi'nde askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'deki hastanelere ulaşan Filistinli şehitlerin sayısı 12'ye yükselirken, yaralı sayısı da 500 oldu." dedi.

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yine saldırdı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi
İsrail yine Filistinlilere saldırdı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi

Kudra, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermezken, şehitlerin isimlerini "Ömer Vahid Semmur, Muhammed Kemal en-Neccar, Mahmud Ebu Muammer, Muhammed Ebu Ömer ve Ahmed İbrahim Avde" olarak kaydetti.

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yine saldırdı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi
İsrail yine Filistinlilere saldırdı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi

ordusunun sabah saatlerinde sınırına düzenlediği topçu saldırısında sınırı belirleyen tel örgülere yakın bölgedeki tarlasında çalışan bir kişi şehit olmuştu.

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yine saldırdı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi
İsrail yine Filistinlilere saldırdı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi

Tarihi Filistin topraklarındaki işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için İsrail- sınırındaki tel örgüler çevresinde 6 ayrı bölgede on binlerce kişi toplanmaya devam ediyor.

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yine saldırdı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi
İsrail yine Filistinlilere saldırdı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi

CUMA NAMAZINI SINIRDA KILDILAR

Öte yandan sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinliler, cuma namazını sınırda kıldı. 'in 30 Mart 1976'da ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılan on binlerce kişi, cuma namazını sınır bölgelerinde eda etti.

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yine saldırdı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi
İsrail yine Filistinlilere saldırdı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi

FİLİSTİN TOPRAK GÜNÜ'NDE "BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

- sınırında "30 Mart Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için sınırdaki çeşitli bölgelerde çadırlar kurularak kalıcı gösteri alanları oluşturuldu.

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yine saldırdı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi
İsrail yine Filistinlilere saldırdı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti. Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.

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