Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'deki hastanelere ulaşan Filistinli şehitlerin sayısı 12'ye yükselirken, yaralı sayısı da 500 oldu." dedi.