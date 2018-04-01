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CHP’de ‘yetki’ krizi genelgeye yansıdı

CHP'de 19. Olağanüstü Kurultay'dan sonra genelge savaşı çıktı. İlk genelge, partinin "Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı"  tarafından 20 Mart'ta yayımlandı.

SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 10:59

Tezcan imzalı genelgede; milletvekillerinden programlarını bildirmeleri istendi. Üç gün sonra da CHP Genel Sekreteri , bir genelge yayınladı. Tüzüğün hatırlatıldığı genelgede "Genel sekreterliğin haberi olmadan, sekreterlikten geçmemiş üzerinde evrak numarası taşımayan hiçbir yazı partinin kurumsal kimliğini temsil etmez" dendi. Parti içinde yaşanan "Yetki bende" restleşmesi, tartışma yarattı. SABAH'a konuşan ve adının vermek istemeyen bir milletvekili, "Bu genelgeler partide 'Kral benim' tartışmasının en somut örneği. Partinin kendi iç çekişmelerinden kurtulmadığı, hizip tartışmalarından sıyrılmadığı sürece iktidar olması zor" dedi.

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CHP’de ‘yetki’ krizi genelgeye yansıdı
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