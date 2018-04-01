Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

16 Nisan'da ortalamanın üzerine çıkamadıysak da inşallah mart, kasım 2019'da bu ortalamaların çok çok üzerine çıkmak suretiyle bizler için farklı düşünenlere gerekli cevabı vereceğiz. Kardeşlerim yola çıktığımızda Türkiye'nin kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardı, şimdi 11 bin dolar. Nereden nereye. Bunları anlatmanız lazım bilmeyenlere.

3348 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ne dedim ben size ihtiyaç olduğu anda önce ben sonra da siz beraber çıkacağız yola. Şu an itibarıyla Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3348. Bazıları rahatsız. Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız ama biz dimdik yolumuza yürüyeceğiz.

İSRAİL BAŞBAKANI'NA YANIT: SEN ÇOK ZAYIFSIN, GARİPSİN

Dün İsrail'in Başbakanı muhatabım değil de, bir laf etmiş. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Bizim Afrin'de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu sen çok zayıfsın çok garipsin. Kendine çeki düzen ver. Zalimler hiçbir zaman cesur olamaz, zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez.

6 TANESİNİ PAKETLEYİP GETİRDİK

FETÖ'yü de kovalıyoruz. Kosova'dan 6 tanesini paketleyip getirdi Milli İstihbarat. Pensilvanya da gelecek. Öyle bir yere kadar kaçarsın. Nihayeti yok bu işin.