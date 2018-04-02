Son Dakika Haberi: Sincar Kaymakamı: PKK Sincar'dan resmi şekilde çekildi

Sputnik, "Irak ordusu, PKK militanlarının Şengal kentinden ve köylerinden çıkması için 2 günlük süre tanımıştı. PKK militanları dün öğlen saatlerine doğru pikap araçlarla ve silahlarıyla resmi bir şekilde kentten ayrıldı" dediği haberinde, Sincar Kaymakamı Mehma Xelil'in açıklamalarına da yer verdi.

Sincar Kaymakamı verdiği demeçte, "PKK, Şengal (Sincar) halkının ve bizim talebimiz neticesinde dün resmi bir şekilde Şengal'den çekildi. Araçları ve ağır silahlarıyla Suriye tarafına doğru geçtiler. Ne kadar PKK militanının çekildiği konusunda net birşey söyleyemem" dedi.

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