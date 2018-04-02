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Son Dakika Haberi: Kaymakamı: Sincar'dan resmi şekilde çekildi

Son dakika haberi... 'ta 'nın dün kentinden "resmi şekilde çekildiği, militanların araçları ve silahları ile kentten çıktığı" bildirildi.

ANKA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:06
Son Dakika Haberi: Sincar Kaymakamı: PKK Sincar'dan resmi şekilde çekildi

Sputnik, " ordusu, militanlarının Şengal kentinden ve köylerinden çıkması için 2 günlük süre tanımıştı. PKK militanları dün öğlen saatlerine doğru pikap araçlarla ve silahlarıyla resmi bir şekilde kentten ayrıldı" dediği haberinde, Kaymakamı Mehma Xelil'in açıklamalarına da yer verdi.
Sincar Kaymakamı verdiği demeçte, "PKK, Şengal (Sincar) halkının ve bizim talebimiz neticesinde dün resmi bir şekilde Şengal'den çekildi. Araçları ve ağır silahlarıyla tarafına doğru geçtiler. Ne kadar PKK militanının çekildiği konusunda net birşey söyleyemem" dedi.

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Son Dakika Haberi: Sincar Kaymakamı: PKK Sincar'dan resmi şekilde çekildi
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