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lar gözyaşları içerisinde 'na koştu

'de katıldığı açılışta Erdoğan'ı görmek için gözyaşı döken iki ilgi odağı oldu. Erdoğan'ın çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 17:05
Suriyeli çocuklar gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı'na koştu

'de katıldığı açılışta Erdoğan'ı görmek için gözyaşı döken iki ilgi odağı oldu. Erdoğan'ın çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

CUMHURBAŞKANI'YLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİNDİLER

Cumhurbaşkanı Başakşehir'de katıldığı açılışın ardından Akif İnan İmam Hatip Lisesi'ni gezdi. Ardından çıkışa yönelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı. Bu sırada Suriyeli Rakat isimli küçük çocuk ve ablası Sidra, gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek onu görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine iki çocuk ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına götürüldü. Bir süre aileyle sohbet eden Erdoğan daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanını çok sevdiğini belirten Rakat, "'ten geldik. Çok görmek istiyordum. Konuştum beni sevdiğini söyledi" dedi.
Küçük kızın ablası Sidra ise beş yıl önce de Cumhurbaşkanının daveti üzerine tiyatro gösterisinde yer alarak 'ya gittiğini ancak o zaman Türkçe bilmediği için konuşamadığını belirterek "Vatandaşlık aldınız mı? diye sordu bizde başvurduğumuzu ama henüz almadığımızı söyledik. Çok görmek istiyorduk" ifadelerini kullandı.

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Suriyeli çocuklar gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı'na koştu
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