Balıkesir merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 82 kişinin gözaltına alındığı Balıkesir merkezli operasyonda yakalananlardan bazılarına, paraları saklayacakları yerleri ve kaçakken neler yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini meslekten ihraç edilmiş örgüt üyesi polislerin anlattıkları öğrenildi.

63 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeni oluşturulan kadın eğitim danışmanları yapılanması içinde görevli olan ve operasyonda "steril ev"de (daha önce hiç kullanılmamış, örgütün diğer üyelerinin bilmediği güvenli ev) yakalanan ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen T.S, yöneltilen suçlamaları reddederken, her gün buluştuğu, görüştüğü ve konuştuğu kişilerin fotoğrafları gösterildiğinde tanımadığını iddia ettiği belirtildi.

İHRAÇ EDİLEN POLİSLEDEN TALİMAT

Şüpheli kadının, kendi fotoğrafı bile gösterildiğinde "Tanımıyorum, daha önce hiç görüşmedim." dediği öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınanlardan bazılarının, paraları saklayacakları yerleri ve kaçakken neler yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini meslekten ihraç edilmiş örgüt üyesi polislerden öğrendiklerini anlattığı belirtildi.

Öte yandan, operasyon sırasında ele geçirilen, "firari şahıslar ve tutuklulara destek amacıyla gönderileceği" tahmin edilen yaklaşık 220 bin liraya karşılık gelen altın ve nakit paranın, cam demlik içinde çaylar ile bakılmayacağı düşünülen bazı dini kitaplar arasından çıktığı bildirildi.

MANEVİ DUYGULARI KULLANARAK PARA TOPLANDIĞI ORTAYA ÇIKARILDI

Bu parayı, yeni oluşturulan mütevelli heyeti içindeki 11 esnafın, diğer esnaf ile vatandaşlardan çeşitli amaçlarla yardım adı altında manevi duyguları kullanarak topladığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü 600 polis memuruyla, 28 Mart'ta FETÖ'nün gizli mütevelli heyeti toplantısı yapacağı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, aralarında 24 gaybubet (hücre evi), 14 öğrenci ve 5 güvenli evin de bulunduğu 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 82 kişi gözaltına alınmıştı.

Oluşturulan özel ekip, operasyon öncesinde yaklaşık 3 ay mahkeme kararıyla şüphelilerin telefon görüşmelerini dinlemiş, çoğunluğu esnaftan yeni oluşturulan erkek mütevelli heyeti ve kadın eğitim danışmanları yapılanmasını, örgütün kripto elemanlarının kaldığı "steril ev"ler ile örgüt toplantılarının yapıldığı, eleman kazandırma çerçevesinde yeni açılan gaybubet ve öğrenci evlerini deşifre etmişti.