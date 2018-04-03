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Silahlı terör örgütü kurdukları ve yönettikleri, örgüt üyesi oldukları" iddia edilen 2'si eski polis memuru 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 14:43
Çankırı'daki FETÖ/PDY davaları

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan, örgütte daha önce il imamlığı yapan Muzaffer Özcengiz ile "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis memurları Muharrem Özgür ve Recep Altındağ'ın yanı sıra avukatları katıldı.

SAVUNMA İÇİN SÜRE TALEP EDİLDİ

Mahkemede celse arasında gelen belgelerin okunmasının ardından cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını sundu. Özcengiz ve Altındağ, mütalaalara karşı savunma yapmak için mahkeme heyetinden süre talep etti.

Özgür de FETÖ mensubu olmadığını öne sürerek, "Yaklaşık 14 aydır tutukluyum. 20 senelik memuriyet hayatımda hakkımda hiç soruşturma açılmadı. Örgüte ait lara bir kuruş para yatırmadım. Kendi içlerinde beni fişleyerek 'yüksek sadakatli' demişler. Ben çocuklarımı bu örgütün okuluna, dershanesine göndermedim, bankalarına para yatırmadım, bu nasıl sadakat?" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların cumhuriyet savcısı tarafından verilen mütalaaya karşı savunma yapmaları ve dosyalardaki eksiklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.

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Çankırı'daki FETÖ/PDY davaları
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