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: 'de li / üyesi tutuklandı

haberi...’in Tarsus ilçesinde, terör örgütü / adına, Kobani kentinde 7 ay faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu Velat Muhammed (25), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 15:45

'da yakalanıp, gözaltına alınan li uyruklu Y.A.'nın ifadesi üzerine harekete geçen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda, terör örgütü /'nin eylemlerine katıldığı ileri sürülen, Kobani'de 7 ay eylemlerde bulunan Velat Muhammed'i gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan Suriye uyruklu Muhammed'in sosyal medya üzerinden terör örgütü /'nın propagandasını yaptığı da belirlendi. Adliyeye sevk edilen Velat Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Son dakika: Mersin'de Suriyeli YPG/PYD üyesi tutuklandı
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