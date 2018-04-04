‘Cumhurun iradesine can pahasına sahip çıkacağız’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu:

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen odaklar; taşeron terör örgütlerini kullanmakla kalmamış; yeri gelince döviz silahını çekmişler, yeri gelince sıcak para operasyonlarına sarıldı. Türk Lirası'nın döviz karşısında erimesi bu gayenin bir parçası. Faizin tırmanması yönünde baskı kurmak bir başka ayak oyunu. Tosuncukmuş, Çiftlik Bankmış, Sütbankmış, bu ve benzeri sülüklerin, sırtımızdan geçinmesine asla izin verilmemeli. Birlik ve dayanışma ruhunun lütfuyla, üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, defterleri dürülmeli, yedikleri içtikleri alayının burnundan fitil fitil getirilmeli.

Bunların oyunlarını Cumhur İttifakı hepten bozacaktır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türk vatandaşları, kökeni, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun güç birliği, hedef birlikteliği yapacak. Cumhur İttifakı; Pensilvanya'da yazılıp, İmralı'da onaylanan hain senaryoyu CHP'nin de içinde bulunduğu kervanın başına külah diye geçirecek, kepazelikleriyle baş başa bırakacak. Cumhuriyet'in irfanına, cumhurun iradesine can pahasına sahip çıktık, yine çıkacağız.

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