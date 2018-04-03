Alparslan Türkeş fotoğrafları... Milliyetçi Hareket Partisi kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in bugün ölüm yıldönümü. 4 Nisan 1997'de vefat eden Alparslan Türkeş, Millet ve ülkemizi bölüp yıkmak isteyen her türlü yabancı ideoloji zehirlerinin panzehiri Türk milliyetçiliği ideolojisidir." diyerek siyasal yaşamını şekillendiriyor, ve 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katılarak, siyasi yaşamını başlatıyor. Alparslan Türkeş'in ölümünün üzerinden 21 yıl geçti. İşte Alparslan Türkeş'in siyasi ve özel yaşamına dair daha önce hiç görmediğiniz fotoğrafları..