Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'in vefatının 21. yıldönümü! İşte Türkeş'in hiç görmediğiniz fotoğrafları

fotoğrafları... Milliyetçi Hareket Partisi kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in bugün ölüm yıldönümü. 4 Nisan 1997'de vefat eden Alparslan Türkeş, Millet ve ülkemizi bölüp yıkmak isteyen her türlü yabancı ideoloji zehirlerinin panzehiri Türk milliyetçiliği ideolojisidir." diyerek siyasal yaşamını şekillendiriyor, ve 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katılarak, siyasi yaşamını başlatıyor. Alparslan Türkeş'in ölümünün üzerinden 21 yıl geçti. İşte Alparslan Türkeş'in siyasi ve özel yaşamına dair daha önce hiç görmediğiniz fotoğrafları..

Giriş Tarihi: 03.04.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 09:16
  • 1
  • 72
'in vefatının 21. yıldönümü
Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yıldönümü

'in daha önce görmediğiniz bu fotoğrafları, Türkeş'in özel ve siyasi yaşamına dair ışık tutuyor. Millet ve ülkemizi bölüp yıkmak isteyen her türlü yabancı ideoloji zehirlerinin panzehiri Türk milliyetçiliği ideolojisidir." diyerek siyasal yaşamını şekillendiren ve 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katılarak, siyasi yaşamını başlatan Alparslan Türkeş'in ölümünün üzerinden 21 yıl geçti.

  • 2
  • 72
'in vefatının 21. yıldönümü
Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yıldönümü

1917'DE LEFKOŞA'DA DÜNYAYA GELDİ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kayseri'nin, Pınarbaşı İlçesi'nin Yukarı Köşkerli Köyü'nde meskun Avşar Obaları'ndan Koyunoğlu ailesi 1860 yılında, toprak meselesi yüzünden yaşanan kavganın ardından Sultan Abdülaziz'in fermanıyla Kıbrıs'a sürgün edildi.Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ve eşi Fatma Zehra Hanım'ın oğlu "" 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da dünyaya geldi. Ali Arslan adı orta öğretim yıllarında öğretmeni Osman Zeki Bey tarafından, "Sultan Alpaslan'a denk bir yiğit Türk ol", diyerek "Alparslan" olarak değiştirildi. Kıbrıs, İngiliz işgali altındayken Türkeş ailesi varlıklarını satarak, 1933'te 'ye döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 72
'in vefatının 21. yıldönümü
Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yıldönümü

İstanbul'a yerleşir yerleşmez Kuleli Askeri Lisesi'ne kayıt olan Türkeş, okulu asteğmen olarak bitirdikten sonra Ankara'da Harp Akademisi'ne başladı. Türkeş, 1938'de teğmen sıfatıyla Harbiye'den mezun oldu.1940'ta Isparta'da Muzaffer Ana ile evlenen 'in Ayzit, Umay, Selcen, Sevenbige ve Yıldırım Tuğrul adında dört çocuğu oldu. İlk eşini 1974'te kaybeden Türkeş'in, 2 yıl sonra evlendiği Seval Türkeş'le Ayyüce ve Ahmet Kutalmış isminde iki çocuğu daha dünyaya geldi.

  • 4
  • 72
'in vefatının 21. yıldönümü
Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yıldönümü

, 3 Mayıs 1944'te yapılan ve "Büyük Yürüyüş" olarak adlandırılan gösterinin ardından çok sayıda kişiyle "Türkçülük-Turancılık" davasında yargılandı. O dönem üsteğmen olan Alparslan Türkeş, "vatan hainliği" suçlamasıyla 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı ve 1 yıl hücre hapsi yattığı için tahliye edildi. Bu davada çıkan karar daha sonra Askeri Yargıtay tarafından bozuldu, Türkeş beraat etti.

  • 5
  • 72
'in vefatının 21. yıldönümü
Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yıldönümü

Türkeş, 1947'den itibaren 15 Türk subayıyla ABD Kara Harp Akademisi ve Piyade Okulu'nda 2 yıl süreyle eğitim aldı. Ardından 'ye dönen , 1951'de kurmaylık sınavını kazandıktan sonra 1955'te Harp Akademisi'nden Kurmay Binbaşı olarak mezun oldu. Dış görev için yapılan sınavı kazanan Türkeş, Pentagon'daki NATO Türk Temsil Heyeti üyeliğine atandı. Türkeş aynı dönemde ABD'de ekonomi eğitimi de aldıktan sonra 1957'de bir kez daha yurda döndü. 1959'da Almanya'ya, Atom ve Nükleer Okulu'na gönderilen Türkeş, bu okulu basarıyla bitirdikten sonra kurmay albay sıfatını aldı.

  • 6
  • 72
'in vefatının 21. yıldönümü
Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yıldönümü

Türkeş, 1960'a kadar Avrupa'da muhtelif NATO toplantılarında Türk Genelkurmayı Temsilcisi olarak bulundu. Tarihler 27 Mayıs 1960'ı gösterdiğinde, Milli Birlik Komitesi'nin (MBK) ülke yönetimine el koyduğunu onun sesinden öğrendi.

  • 7
  • 72
'in vefatının 21. yıldönümü
Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yıldönümü

Radyoda ordunun bildirisini okuyan Kurmay Albay , ihtilalin ardından kurulan hükümette Başbakanlık Müsteşarı oldu. Bu görevi sırasında Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nü kurdu.

BİZE ULAŞIN