KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada, tanık beyanı alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Astsubay Muhsin Dölkeleş, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

ÇARPICI İTİRAFLAR

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da 2 No'lu nizamiyede nöbetçi olduğunu belirten Dölkeleş, akşam saatlerinde kamuflajlı askerlerin buraya geldiklerini ifade etti.

Dölkeleş, KKK karargahında sadece her ayın son iki gününde kamuflaj giyilebildiğini, rutinin dışındaki bu gelişmeyi nöbetçi amirine telsizden bildirdiğini aktardı.

Bu esnada sanık eski albay Hasan Yılmaz'ın nizamiyeye gelip telsizini aldığını ifade eden Dölkeleş, ilerleyen saatlerde karargah nöbetçi heyetinin nizamiye bölgesine getirildiğini bildirdi.

"PAZARTESİYE KADAR İZİNLİSİNİZ"

Dölkeleş, daha sonra karargaha personelin gelmeye başladığını bildirerek, "Karargaha gelenleri durduran askerler, dahili hattan bir yerleri arayarak geleni ya içeri alıyorlardı ya da 'Pazartesiye kadar izinlisiniz' diyerek geri gönderiyorlardı." dedi.

İlerleyen saatlerde mutfak personelin nüfus cüzdanlarını 3 No'lu nizamiyeye götürmeleri için emir verildiğini anlatan Dölkeleş, bu bölgeye gittiği sırada cephanelik önünde toplanan bir grubu gördüğünü ifade etti.

Nüfus cüzdanlarını teslim ettikten sonra görev yerine döndüğünde cephanelikte silah ve mühimmat dağıtıldığını kaydeden Dölkeleş, tanımadığı bir albayın nizamiyeye gelerek ışıkları ve televizyonu kapattırdığını söyledi.

"KAMUFLAJ GRUBU"

Dölkeleş, nizamiyeye gelen bir binbaşının bütün nöbetçi heyetini evlerine gönderdiğini ve kendisine neden burada beklediğini sorduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ben de nöbetçi olduğumu, nöbet yerimi terk etmeyeceğimi söyledim. Bir üsteğmen gelerek nöbetçi astsubayın olduğu yere tekme attı, neden gitmediğimi o da sordu. Benzer bir cevap verince yanımdan ayrıldı. Erlerin nöbet tuttuğu kulelerde, bu eğitim elbiseli rütbeli personelin durduğunu gördüm. Birisi 'Saldırı var' diye bağırdı, dışarı çıktım. Bir ambulans ve araç gelmişti, araçtaki kişi pencereden başını çıkararak 'Benim benim ateş etmeyin' dedi. Bu şahıs nizamiyedeki kamuflajlı gruba katıldı."

Dölkeleş, nöbetini devretmesinin ardından evine gittiğini sözlerine ekledi.