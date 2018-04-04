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Meclisi 'cülerin sınır dışı edilmesini konuştu

Meclisi, Kosova’da vatandaşı 'cü teröristlerin tutuklanıp sınır dışı edilmesi gündemiyle acil olarak bugün toplandı. Olağanüstü Meclis oturumunda konuşan Arnavut vekiller, sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundular. Meclis toplantısında konuşan Kosova Demokratik Türk Partisi () Milletvekili Fikrim Damka "Bu insanlar masum öğretmenler değil, bu insanlar terör örgütü mensubu." dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 17:49
Kosova Meclisi FETÖ'cülerin sınır dışı edilmesini konuştu

Meclis'ten 40 milletvekilinin olağanüstü oturum talebiyle toplanan olağanüstü Meclis toplantısında konuşan Demokratik Türk Partisi () Milletvekili Fikrim Damka,

"Geçen Perşembe günü gelişen ve terör örgütünün üst düzey altı sorumlusunun sınırdışı edilmesiyle sonuçlanan gelişmelerin ardından en büyük dostlarımızdan biri Cumhuriyeti ile gelinen noktadan, Kosova'da yaşayan Türk Toplumunun seçilmiş temsilcileri olarak endişe duyuyoruz" dedi.

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Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay'ın, yaşanan olayların ardından Kosova İstihbarat Şefi ile İçişleri Bakanını görevden alması, Kosovalı siyasilerden de büyük tepki aldı.

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"BU İNSANLAR TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU"

Bugün gerçekleşen olağanüstü Meclis oturumunda konuşan Damka, "Bu insanlar masum öğretmenler değil, bu insanlar terör örgütü mensubu. Kosova devlet yetkilileri, siyasetçileri ve gazeteleri daha ne kadar bu yapıyı masum göstermeye, savunmaya devam edecek. Avrupalı bir ülkenin terör örgütü ilan ettiği bir yapıya yönelik bir operasyon yapılmış olsaydı eğer eminim ki bugün eleştiride bulunanların hepsi o operasyona alkış tutacaklardı.

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Kosova Meclisi FETÖ'cülerin sınır dışı edilmesini konuştu
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