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Küçük Alya, Tayyip dedesini göremeyince gözyaşı döktü

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
Küçük Alya, Tayyip dedesini göremeyince gözyaşı döktü
'nın Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde yaşayan Alya Dua, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı. Fevziye Çelik İlkokulu anasınıfı öğrencisi olan Alya Dua, geçen pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı mitinge gitmek istedi. Ancak annesi Aşkın Göçmez (29), yoğun kalabalık nedeniyle kızının bu isteğini geri çevirince küçük kız gözyaşı döktü. Göçmez, bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Görüntüde, küçük Alya'nın "Tayyip Erdoğan'a gideceğim" diye ağladığı görüldü. Kızı Alya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Göçmez, "Televizyonda görünce 'Tayyip dede' diye bağırıyor, televizyonu öpüyor" dedi. Küçük Alya ise "Onu çok seviyorum. O bizi koruyor. Tayyip dedeyi göremediğim için ağladım. Onu görmek istiyorum" diye konuştu.
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Küçük Alya, Tayyip dedesini göremeyince gözyaşı döktü
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