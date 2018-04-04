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'in operasyonu teröristbaşı Gülen'i korkutmuş

Son dakika heri... Terör örgütü , 'in ’da 6 yöneticisine yönelik operasyonu sonrasında yeni önlemler almaya başladı. Örgütün Avrupa ülkelerinde deşifre olmuş kritik yöneticilerini ’ya ve 'nin operasyon yapmasının zor olacağını düşündüğü ülkelere kaydırmaya başladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 16:46
MİT'in Kosova operasyonu teröristbaşı Gülen'i korkutmuş

'in 'da düzenlediği bir operasyonla 'nün 6 kritik ismini yakalayıp uçakla 'ye getirmesi FETÖ'de büyük paniğe ve korkuya neden oldu.

FETÖ lideri Gülen'in son konuşmasında örgüt üyelerine 'beni koruyun' talimatı vermesi sonrası örgüt yöneticilerinin en güvenilir ülke olarak belirledikleri 'ya kaçmaya başladıkları iddia edildi.

ALMANYA'YA KAÇIŞ PLANI

Deşifre olan örgüt üyelerinin Türkiye'nin operasyon yapmasının zor olduğunu düşündükleri İngiltere ve Fransa gibi ülkelere de kaçmak için harekete geçtiği belirtiliyor. 6 FETÖ'cünün Türkiye'ye getirildiği Kosova operasyonu sonrası dullah Aymaz, 'ün de Almanya'dan kaçış planı yaptıkları iddialar arasında.

Bir diğer iddia ise başta Almanya ve İngiltere olmak üzere AB ülkelerine iltica talebinde bulunan birçok FETÖ'cünün operasyon riskine karşı adres değişikliğine gittikleri yönünde.

Kaynak:Haber7

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MİT'in Kosova operasyonu teröristbaşı Gülen'i korkutmuş
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