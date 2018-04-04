Özgürlükçü Demokrasi gazetesi soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin terör örgütü PKK ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında; Hicran Urun, Mehmet Ali Çelebi, Mehmet Bayazıt, Nedim Demirkıran, Pınar Tarlak, Ramazan Sola ve Reyhan Hacıoğlu'nun gözaltına alındığı ve adreslerinde arama işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 7 kişinin firarda olduğu tespit edildi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Özgürlükçü Demokrasi gazetesine yönelik terör örgütü iltisakı gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde, 28 Mart 2018 tarihinde polis ekipleri gazeteye operasyon düzenlemiş, 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, yine savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce gazeteye ve matbaaya kayyum atanmıştı.

Gazetede yer alan haberlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de ''işgalci'' olarak gösterildiği, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Afrin'de sivilleri katlettiği'' gibi terör örgütünün amacına ve ideolojisine yönelik ifadelerin yer aldığı tespit edilmişti.