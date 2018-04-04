Son dakika: FETÖ davasında yargılanan sanığa 9 yıl hapis

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, tutuklu yargılanan sanık 9 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Seçkin Kalmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken avukatı salonda hazır bulundu.

BYLOCK VE BANK ASYA İLE İLİŞKİSİ

Duruşmada mütalaada bulunan duruşma savcısı, sanık Kalmaz'ın "sohbet" adı verilen örgütsel toplantılara katıldığı, örgüte himmet adı altında maddi yardımlarda bulunduğu, talimat doğrultusunda desteklemek amacıyla Bank Asya'ya para yatırdığı, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını ve sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Kalmaz, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından Kalmaz'a "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.