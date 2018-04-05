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24 ülkeden istenecekler

ABD, , İsrail, , Kamboçya... 4. 'nün üst düzey yönetici ve üyesi firari 54 sanık hakkında iade talepnamesi hazırladı.

Giriş Tarihi: 5.4.2018
24 ülkeden istenecekler

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) çatı davasını gören 4. 'nce FETÖ'nün üst düzey yönetici ve üyesi firari 54 sanık hakkında hazırlanan iade talepnameleri, ABD, , İsrail, , Kamboçya ve Madagaskar'ın da aralarında bulunduğu 24 ülkeye iletilmek üzere 'na gönderildi. FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ve üyelerinin, ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Belçika, Hollanda, Norveç, Moldova, Arnavutluk, Kamboçya, Tayland, Madagaskar, Güney Afrika, Malta, Burkina Faso, Togo, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mozambik, Mısır, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da bulundukları belirlendi. Tamamı, farklı davalarda gıyabında hüküm giymiş ya da firari olarak aranan sanık arasında Fetullah Gülen, Adil Öksüz, , , Abdülkadir Aksoy, Abdullah Aymaz, Abdulletif Tapkan, , Ahmet Kara, Ahmet Kirmiç, Ahmet Kurucan, Ahmet Şahinalp, Alaeddin Kaya gibi 54 isim bulunuyor.

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24 ülkeden istenecekler
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