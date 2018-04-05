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Erdoğan, saldırısı ile ilgili bilgi aldı

, 'ndeki silahlı saldırı hakkında Başkanı Prof. Dr. ’tan bilgi aldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir saldırısı ile ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Başkanı Saraç'ı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'nde bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucunda 4 akademisyenin hayatı kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak YÖK Başkanı Saraç'tan bilgi aldığı kaydedildi. Dehşet verici saldırıdan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hayatlarını kaybeden akademisyenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dilediği öğrenildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir saldırısı ile ilgili bilgi aldı
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