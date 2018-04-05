"Defalarca şikayet ettik"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından konuşan Prof. Dr. Ayşe Aypay, saldırganı defalarca şikayet ettiklerini söyledi. Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de, saldırganın hedefinde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel'in olduğunu ve hakkında soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

"DEFALARCA ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Adliyeye gitmesi nedeniyle saldıran kıl payı kurtulduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayşe Aypay, Volkan Bayar hakkında defalarca şikayette bulunduklarını ancak hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

"TESCİLLİ BİR FETÖ'CÜ"

"Volkan Bayar'i korumanın hesabını kim verecek? Şu anda ben de beşinci bir cenaze olarak yatıyor olabilirdim" diyen Aypay, "Volkan Bayar tescilli bir FETÖ'cüdür, bunu kimse görmek istemedi. Yasin'in iki tane bebeği var, bunun hesabını kim verecek? Allah kahretsin sizi" şeklinde konuştu.