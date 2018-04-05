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"Defalarca şikayet ettik"

'nde 4 meslektaşını katleden araştırma görevlisiyle ilgili Prof. Dr. , "Saldırgan hakkında defalarca şikayette bulunduk. Bir şey olmadı" dedi.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 17:55 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 17:56
Defalarca şikayet ettik

Eskişehir 'nde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından konuşan Prof. Dr. , saldırganı defalarca şikayet ettiklerini söyledi. Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de, saldırganın hedefinde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel'in olduğunu ve hakkında soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

"DEFALARCA ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Adliyeye gitmesi nedeniyle saldıran kıl payı kurtulduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayşe Aypay, hakkında defalarca şikayette bulunduklarını ancak hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

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"TESCİLLİ BİR FETÖ'CÜ"

"Volkan Bayar'i korumanın hesabını kim verecek? Şu anda ben de beşinci bir cenaze olarak yatıyor olabilirdim" diyen Aypay, "Volkan Bayar tescilli bir FETÖ'cüdür, bunu kimse görmek istemedi. Yasin'in iki tane bebeği var, bunun hesabını kim verecek? Allah kahretsin sizi" şeklinde konuştu.

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