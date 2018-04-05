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'daki / davasında karar

Son dakika haberi...Silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:32
Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) kapsamında hakkında dava açılan iki sanıktan biri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu 'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, meslekten ihraç edilmiş öğretmen Abdullah Bacıroğlu ve meslekten ihraç edildikten sonra görevine dönen Enver İ. ile avukatları katıldı.

SANIK BACIROĞLU: BURADA BULUNMAKTAN DOLAYI ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

Bacıroğlu, savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden Bacıroğlu, "Burada bulunmaktan dolayı duyuyorum. Terör örgütüne sempatim olmamıştır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Enver İ. ise suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Bacıroğlu'na, "terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, "ByLock" kullanmadığı ve "mor beyin" mağduru olduğu tespit edilen Enver İ'nin ise beraatini kararlaştırdı.

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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
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