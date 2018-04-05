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"Tereddüt etmeden polise ateş edin"

'nün darbe girişimi sırasında KKK'deki eylemlere ilişkin davada tanıklık yapan Tağaç, darbe eylemlerinde yer alan bir astsubayın karargaha girmeye çalışan polis ve sivillere tereddüt etmeden ateş etmeleri için emir verdiğini söyledi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 12:40
Tereddüt etmeden polise ateş edin

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada tanık beyanı alındı.

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19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Metehan Tağaç, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı gün 3. Emniyet ve Muhafız Bölüğünde nöbetçi olduğunu belirten Tağaç, "yat yoklamasının" ardından nöbetçi heyetinin 7 nolu kapıda toplanması için telsizden anons yapıldığını aktardı.

Daha sonra Özbek garajında yapılan içtimaya katıldığını anlatan Tağaç, burada askerlere hitap eden sanık eski albay Hasan Yılmaz'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () yönetime el koyduğunu söylediğini bildirdi.

"TEREDDÜT ETMEDEN ATEŞ EDİN"

Bunun üzerine kendisine darbenin ne olduğunu soran bir askere, "Her şey bozulacak. Yani ülkenin anası ağlayacak" dediğini belirten Tağaç, ilerleyen saatlerde tanımadığı bir astsubayın, "İçeriye girmeye çalışan sivil veya polis olursa tereddüt etmeden ateş edin" dediğini kaydetti.

Bu duruma anlam veremediğini dile getiren Tağaç, söz konusu astsubayın uzaklaşmasından sonra askerleri "Sakın polis ve sivillere ateş etmeyin" diye uyardığını anlattı.

Darbe girişimine ilişkin bilgi almak için radyoyu açmak istediğini ancak bir yarbayın karşı çıktığını söyleyen Tağaç, darbenin püskürtülmesinden sonra evine gittiğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya ara verildi.

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