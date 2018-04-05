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askerimize moral veren ünlülere hakaretler yağdırdı

, ile birlikte Afrin sınırına giderek operasyonda büyük başarı göstermiş askerlerimize moral vermek isteyen sanatçı ve sporculara hakaretler yağdırdı. Kılıçdaroğlu Afrin sınırına giden sanatçı ve sporculara hakaret yağdırırken, partisinin genel başkan yardımcısı 'ın, 'ı ziyaret etmesiyle ilgili hiçbir şey söyleyemedi...

Giriş Tarihi: 5.4.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 12:07
Kılıçdaroğlu askerimize moral veren ünlülere hakaretler yağdırdı

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk sinyalleri verildiğinde 'nın Afrin'e girmemesi gerektiğini söyleyen lideri Kemal , Mehmetçik'in Afrin zaferini hazmedemedi. Terör yuvalarının temizlenmesini 'Türkiye savaş' istiyor algısıyla dillendiren, operasyonun başlamasının ardından ''TSK Afrin merkezine girmemeli'' gibi skandal açıklamalara imza atan Kılıçdaroğlu, ile birlikte sınıra giderek askerlerimize moral veren ünlülere hakaretler yağdırdı.

Kılıçdaroğlu askerimize moral veren ünlülere hakaretler yağdırdı

HENDEKÇİ TERÖRİSTLERE 'ARKADAŞ', ASKERE MORAL VERENLERE HAKARET

Türkiye'nin sınırdaki halkları terör zulmünden kurtarmak için başlattığı Zeyin Dalı Harekatı'nın ilk sinyalleri verildiğinde, "Türkiye'nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum" diyen Kılıçdaroğlu, operasyon devam ederken de TSK'nın Afrin kent merkezine girmemesi gerektiğini söyledi.

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Kılıçdaroğlu Mehmetçik'e ziyaret gerçekleştiren sanatçılar için skandal ifadeler kullanırken, partisinin genel başkan yardımcısı 'ın, 'ı ziyaret etmesiyle ilgili olarak ise hiçbir şey söyleyemedi...

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Kılıçdaroğlu askerimize moral veren ünlülere hakaretler yağdırdı
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