Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk sinyalleri verildiğinde TSK'nın Afrin'e girmemesi gerektiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'in Afrin zaferini hazmedemedi. Terör yuvalarının temizlenmesini 'Türkiye savaş' istiyor algısıyla dillendiren, operasyonun başlamasının ardından ''TSK Afrin merkezine girmemeli'' gibi skandal açıklamalara imza atan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sınıra giderek askerlerimize moral veren ünlülere hakaretler yağdırdı.

Kılıçdaroğlu askerimize moral veren ünlülere hakaretler yağdırdı

HENDEKÇİ TERÖRİSTLERE 'ARKADAŞ', ASKERE MORAL VERENLERE HAKARET

Türkiye'nin sınırdaki halkları terör zulmünden kurtarmak için başlattığı Zeyin Dalı Harekatı'nın ilk sinyalleri verildiğinde, "Türkiye'nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum" diyen Kılıçdaroğlu, operasyon devam ederken de TSK'nın Afrin kent merkezine girmemesi gerektiğini söyledi.

YILMAZ'IN ZİYARETİNE İLİŞKİN HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMEDİ!

Kılıçdaroğlu Mehmetçik'e ziyaret gerçekleştiren sanatçılar için skandal ifadeler kullanırken, partisinin genel başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesiyle ilgili olarak ise hiçbir şey söyleyemedi...