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"O zibidiye iş var da sana neden olmasın bacım"

Oyuncu dün sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak siyasi görüşleri nedeniyle iş bulamadığının altını çizmiş. Hendek provokasyonu sırasında “Çocuğum olsa askere göndermem, Gerilla annesini oynamak istiyorum” diyen Füsun Demirel için ironik bir yazı kaleme alan “Öyle dolduruşa getirirler sonra da yüzüstü bırakırlar.” diyor.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 09:36
O zibidiye iş var da sana neden olmasın bacım

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Geçen gün Twitter hesabından, "Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum... Çalışmak... Herkes gibi... Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı (...) Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim..." ifadelerini paylaştı.

Üzüldüm!..

Bu tweetini paylaşan Toros Tarık gibi kaçak FETÖ'cüleri görünce onun adına daha da üzüldüm.

Zira, "gerilla annesini oynamak istiyorum" derken, FETÖ'cülere anne olmuş gibi birduruma düşmüştü.

Füsun Hanım'ın şuncağızı aklına düşürmesini isterim:

"Çocuğum olsa askere göndermem" diyen, elebaşını öven (kendisine çırak olamayacak yetenekteki) o oyuncu hiç boşta kalmıyor.
DHKP-C'li o çocuk da!

İsmi bende mahfuz bir başka başrol oyuncusu da "Şehid Mehmetçik" repliğini söylemekten bile imtina etmişti ama şu an bir dizide çalışıyor.
Mesele cesaret değil Füsun Hanım.

Mesele, sizin mahalleye mensup milyon dolarlar kazanan o yapımcı şirketlerin ikiyüzlülüğü.

Öyle dolduruşa getirirler sonra da yüzüstü bırakırlar.

Bu da yeni bir şey değil hep böyleydiler.

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