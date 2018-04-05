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Son dakika: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan sözde saha sorumlusu kod adlı olduğu tespit edildi

Giriş Tarihi: 5.4.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 11:22
Son dakika: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Tunceli Pülümür kırsalındaki iç güvenlik operasyonlarında, aralarında aranan teröristler listesi kırmızı kategoride yer alan sözde saha sorumlusunun da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'nin Pülümür kırsalında sürdürülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Buna göre, söz konusu bölgede gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Özel Harekat Birimleri'nce 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Erzurum saha sorumlusu "" kod adlı 'ın olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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Son dakika: 7 terörist etkisiz hale getirildi
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