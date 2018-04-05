Son Dakika: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’den dehşet! Hedefteki dekan Twitter’dan paylaştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRGANIN ASIL HEDEFİ FAKÜLTE DEKANIYDI

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Volkan B. adlı bir araştırma görevlisinin Eğitim Fakültesi Dekanının odasına gittiğini, tesadüfen hocanın yerinde olmadığını söyledi.

Saldırganın burada bulunan Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutlu'yu silahla öldürdüğünü ifade eden Gönen, şöyle konuştu:

"Daha sonra dekan yardımcımızı, öğretim üyemizi ve bir araştırma görevlisini vurmuş. Elinde tabancayla binayı terk ettikten sonra güvenlikçiler takip etmiş, ileride de polis derdest etmiş. Dört arkadaşımızı kaybettik, başımız sağ olsun, eğitim camiası olarak bir daha böyle bir şey yaşamayız inşallah. ESOGÜ camiasına ve arkadaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum."

SALDIRININ OLDUĞU ANLARDA DIŞARIDA OLAN DEKAN TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel, Twitter'dan paylaştığı videoda, "Arkadaşlar ben iyiyim saldırgan Volan Bayer isimli araştırma görevlisi. Akli dengesi yerinde değil, pek çok kişiyi şikayet eden bir insan. Önce benim odama geliyor, beni bulamayınca diğer odalara giriyor. 4 arkadaşımızın görev başında şehit düştüğünü öğrendik. Okula henüz ulaşamadım, bir program için dışarıdaydım. Ancak korkulan bir insandı" dedi.

Saldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştı