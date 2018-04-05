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: 'nün 'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyon

haberi... merkezli 13 il ve 'de düzenlenen operasyonda örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefon ya da büfeden arandığı ve toplantılara çağrıldığı belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 15:10
Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () kripto yapılanmasına yönelik merkezli 13 il ve 'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik, örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefon ya da büfeden arandığı ve toplantılara çağrıldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Gaziantep, Ankara, , , , , , , , , Adana, Edirne, ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyon
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