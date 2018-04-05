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: merkezli operasyonu

haberi... merkezli 4 ilde /'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 muvazzaf askerden 6'sı tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 12:59
Son dakika: Konya merkezli FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, / ile bağlantısı olduğu iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 12 muvazzaf askerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklananlardan ikisinin subay, 4'ünün astsubay olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Martta, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 9 astsubay ve 3 subay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, , ve 'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 muvazzaf askeri gözaltına almıştı.

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Son dakika: Konya merkezli FETÖ operasyonu
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