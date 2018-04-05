Son dakika: Konya merkezli FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 12 muvazzaf askerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklananlardan ikisinin subay, 4'ünün astsubay olduğu öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Martta, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 9 astsubay ve 3 subay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Ankara, İzmir ve Yalova'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 muvazzaf askeri gözaltına almıştı.