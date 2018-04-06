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: merkezli 21 ildeki / operasyonu

haberi... merkezli 21 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen çoğunluğu muvazzaf asker 24 şüpheli tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 10:51
Son dakika: Adana merkezli 21 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden adliyeye sevk edilen 24'ü savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

24 ZANLI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, adliyeye çıkarılan 24 zanlının tamamının tutuklanmasına karar verdi. Geri kalan 16 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, 6 aylık çalışma kapsamında 28 Mart'ta 21 ilde 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, çoğunluğu halen görevde olan subay ve astsubay 40 şüpheli yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti.

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Son dakika: Adana merkezli 21 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
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