Son Dakika: İşte Kılıçdaroğlu’nu rezil edecek belgeler

Sanatçıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sınıra giderek kahraman Mehmetçik'e verdiği desteği içine sindiremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakaret ve iftiralarını dün de sürdürdü. Sanatçıların yaptığı açıklamaya daha önce söylediği çirkin sözlerin arkasında durarak karşılık veren Kılıçdaroğlu "Az bile söyledim" diyerek hakaretlerini bir üst seviyeye çıkardı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine siyasilerden tepkiler art arda geldi. Ünlü tarihçi Murat Bardakçı'dan ise Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadelerine tarihi belgelerle yanıt geldi. Bardakçı, gazete Habertürk'teki köşesinde kaleme aldığı yazıda Kılıçdaroğlu'na tarihi belgelerle yanıt verdi…

İşte Bardakçı'nın 'Rezil!' başlığıyla kaleme aldığı o yazı:

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, askere kısa bir an olsun hoş vakit geçirtebilmek ve şevk vermek maksadıyla Hatay'daki sınır karakoluna giden sanatçılara "Rezil" dedi!

Seviyeye bakın: Bir grup sanatçı memleketin, yani bizlerin hayatımızı huzur içerisinde idame ettirebilmemizi sağlamak maksadıyla ölüm ile her an burun buruna olan kahramanlara birkaç saatliğine hoşluk yaşatabilmek maksadıyla Cumhurbaşkanı ile beraber sınıra gidecekler ama anamuhalefet lideri askere şevk verenlere "Rezil" diyecek!

Kemal Bey'in bu ifadesi, malûm bir siyaset ile zihniyetin ortaya nihayet çıkabilmiş olan hakiki sloganıdır!

Cephedeki askere moral verebilmek için her memlekette böyle programlar yapılır. İkinci Dünya Harbi ve Vietnam Savaşı sırasında Amerikalılar başka Marlene Dietrich ile Bob Hope olmak üzere en meşhur şarkıcıları ile komedyenlerini bir cepheden ötekine koşuşturup durmuş, aynı işi Fransızlar da yapmış, Nazi işgaline uğramamış bölgelerdeki kabare yıldızlarını ateş hattının hemen gerisindeki sahnelere taşımışlardır.

En başta Amerikalılar olmak üzere, cephede asker bulunduran her memleket bugün de aynı programları düzenliyorlar!

BİZDE DE GELENEKTİR

Kaldı ki, askerlik ile musikiyi bundan asırlar önce biraraya getirmeye muvaffak olmuş, Roma İmparatorluğu'ndaki bilinen ilk bandonun ardından ordusu için musiki teşkilâtı kurmuş ilk milletlerden biri biziz...

Bu musiki teşkilâtına, sonraki asırlarda "mehter" dedik...

Mehterin musikiyi sadece muharebelerde yahut merasimlerde icra ettiğini, yani "hamasî havalar" çalan bir heyetten ibaret olduğunu zannetmeyin. Arşivlerdeki belgeler mehter mensuplarının şehirde de sık sık konserler verdiklerini, barış zamanlarında yabancı memleketlere gönderildiklerini ve aynı zamanda eğlence musikisini de icra ettiklerini gösterir.

Biz, geçmişte cephedeki askere şevk vermek için yalnızca müzisyenlerden değil, edebiyatçılardan da istifadeye çalıştık. Enver Paşa, Çanakkale'deki muharebelerin en dağdağalı günlerinde memleketin meşhur yazarlarına "Gidin, orada neler olduğunu görün, yazın ve hem askere, hem de halka moral verin" diyerek üniforma giydirmiş, başlarına da birer "Enveriye kabalağı" geçirip cepheye göndermişti.

Aynı moral çabaları sonraki senelerde, Kore Savaşı'nda da devam etti. O günlerin meşhur sanatçıları konser maksadıyla Kore'ye gidebilmeleri için hayli çaba göstermiş fakat mesafenin uzaklığı buna mâni olmuş ve cepheye İstanbul Radyosu'nda her hafta Kore için doldurulan özel bandları yollamak ile yetinmiştik. Ama, Kore'den getirilen yaralı askerlerimiz için ilk tedavilerinin ardından hastahanelerde hemen konserler düzenledik ve bu konserleri öyle sıradan isimler değil, Safiye Ayla, Perihan Altındağ, Müzeyyen Senar yahut Hamiyet Yüceses gibi devrin en sevilen sanatçıları verdiler.

1974'teki Kıbrıs çıkarmasının ardından verilen cephe konserlerinde hazır bulunan gazilerimiz ise hâlen hayattalar!