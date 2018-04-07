Gözlerinde petrol var, insanlık yok

Başbakan Binali Yıldırım
, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a gitti. Yıldırım, Cengiz Han
Uluslararası Havalimanı'nda, Moğolistan Dışişleri Bakanı Tsogtbaatar Damdin ve Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Ahmet Yazal tarafından karşılandı.
Başbakan Yıldırım, Devlet Ulusal Yönetim Akademisi'nde düzenlenen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Moğolistan'daki projelerinin toplu açılışını yaptı. Programın açılışında Moğolistanlı gençler, ellerinde Türk ve Moğol bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı ve Moğolistan'ın milli marşını okudu. TİKA'nın 9 ilde gerçekleştirdiği 30 projenin tanıtımının yer aldığı video katılımcılara izletildi. Törenin ardından Yıldırım'a Devlet Ulusal Yönetim Akademisi'nce fahri doktora unvanı verildi. Yıldırım törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Moğolistan toprakları içinde yer alan Orhun Vadisi Yazıtları ve Tonyukuk Yazıtları Türkler ile Moğolların ortak tarihini, kültürünü, dilini en iyi şekilde yansıtıyor. Tarihteki ortaklığımızı bugüne taşımak için Türkiye ve Moğolistan yetkilileri olarak biz de büyük gayret içindeyiz. Türkiye- Moğolistan ilişkileri stratejik düzeyli iş birliğine dönüştürme vakti gelmiştir.
Bizim ülkelerle ilişkilerimize baktığımız zaman göreceğiniz şey insanlıktır, dostluktur. Dünyanın birçok ülkesi Ortadoğu'da. Ortadoğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda petrol
görüyorsunuz. Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. Suriye'de birçok devlet, binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, sadece "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun" anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor.
Suriye'de çatışmaların başladığı andan itibaren kapılarımızı mağdur, masum ve zulüm gören bütün insanlara açtık. Savaşların, karışıklığın olduğu bölgelerden gelen 3.5 milyonun üzerinde insanın acısını paylaştık. Ne Birleşmiş Milletler ne Amerika ne Avrupa bu mültecilere sahip çıkmadıkları gibi maalesef gerekli desteği de gösterebilmiş değiller. Buna rağmen Türkiye elindeki imkanlarla bu insanların hayata tutunması, geleceğe umutla bakması için elinden gayreti gösteriyor.
Orhun Vadisi'nde bir turizm projesi var, çok etkileyici bir proje. O bölgeye ziyaretimiz olacak. Atalarımızın izlerini orada görme fırsatı bulacağız. TİKA'nın Moğolistan genelinde gerçekleştirdiği yatırımlar, yaklaşık 40 milyon dolar civarında. 2002'de kurulan Ulanbator Program ve Koordinasyon Ofisimiz bugüne kadar 550'nin üzerinde proje ve faaliyete imza attı. Sadece 2017'de 9 farklı şehirde tamamlanan 30 projenin az önce toplu açılışını yaptık. Bu projelerin tutarı 2.5 milyon dolar. TİKA, Moğolistan Göç İdaresi ve Genel Sekreterlik Akademisi gibi devlet kuruluşlarına destek sağladı. Sağlık alanında da 9 proje gerçekleştirdi, Ulanbator'daki ana-çocuk sağlığı merkezinde erken doğan çocukların tedavisi ve onların hayata tutunmaları için kuvözler kondu. Bunlar çok anlamlı hizmet oldu. Bu kuvözlerle yılda erken doğan 500 çocuğun tedavisi gerçekleşiyor. YEDİ ANLAŞMA İMZALANDI
İki gün sürecek ziyaretin ilk gününde Başbakan Yıldırım, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa tarafından Cengiz Han Meydanı'nda bulunan Devlet Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Yıldırım ve Ukhnaa, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Yıldırım burada ata yurdunda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Aramızda derin tarihi bağlar, ortak kültür ve geleneklerimizden kaynaklanan ilişkilerimiz sürekli gelişmekte. IMF ile 2013'te yolları ayırdık, kendi kabiliyetimizle ekonomiyi yönettik. 15 yılda milli gelirimizi 230 milyardan 860 milyar dolara çıkardık. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz.. Avrupa'da 6. büyük ekonomiyiz. Moğolistan ve Türkiye arasındaki ekonomik hacim 30 milyon dolar. Bunun kısa vadede 300 milyon dolar olması işten bile değil."
Heyetler arası görüşmenin ardından Yıldırım ile Ukhnaa huzurunda iki ülke yetkilileri tarafından tarım, ulaştırma ve iletişim teknolojileri, acil durum yönetimi, göç, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar, kütüphanecilik ve ekonomi alanlarında anlaşmalar imzalandı.
Başbakan Yıldırım, resmi temasların ardından Müslüman azınlığın yaşadığı Tolgoit Mahallesi'ne gitti. Yıldırım cuma namazını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Tolgoit Camisi'nde kıldı. Yıldırım, namazın ardından cami cemaati ile sohbet etti. CUMHURBAŞKANI BATTULGA İLE GÖRÜŞTÜ
Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga ile bir araya geldi. Devlet Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Yıldırım daha sonra ise Moğolistan Meclis Başkanı Miyegombo Enkhbold ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.