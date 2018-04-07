Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hırçınlığın nedeni yüzde 19’a düşen oy

Hırçınlığın nedeni yüzde 19’a düşen oy

SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
Hırçınlığın nedeni yüzde 19’a düşen oy
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sınıra giderek kahraman Mehmetçik'e sanatçıların verdiği desteği içine sindiremeyen Genel Başkanı Kemal 'nun hırçınlığının nedeni belli oldu. Bir araştırma şirketinin her ay düzenli olarak CHP için yaptığı raporun tartışıldığı MYK'da Kılıçdaroğlu, sonuçları görünce çılgına döndü. 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde 25.3 oy alan CHP'nin oyları yüzde 19.7'ye geriledi. Kılıçdaroğlu'nun saldırgan üslubu toplumda karşılık bulmazken oylarda ciddi düşüş olduğu sonuçlara da yansıdı. Ankette CHP ile ittifak yapması düşünülen SP, İyi Parti ve HDP'nin toplam oy oranı yüzde 40 çıkıyor. Kılıçdaroğlu, MYK'da "Parti içinde verdiğiniz mücadeleyi Türkiye genelinde verseniz iktidar oluruz. Bu sonuçlar bir felaket" diyerek tepki gösterdi. Bu arada CHP Parti Meclisi'nde yapılan oylamada, 2016'da ihraç edilen Ankara Bağımsız Milletvekili 'nın bağışlanma talebi reddedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırçınlığın nedeni yüzde 19’a düşen oy
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN