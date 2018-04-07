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K. Irak’taki inlerine hava harekatı: 89 ölü

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
K. Irak’taki PKK inlerine hava harekatı: 89 ölü
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta 'nın hemen yanında yer alan Hakurk'a yönelik karadan ve hava başlatılan operasyonlar devam ediyor.

ÖZEL KUVVETLER VE JÖH
Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı askerler ile Jandarma Özel Harekât Timleri'nin katıldığı operasyonda, Hakurk bölgesinden Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde bulunan askeri üslere saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 21 'lı terörist öldürüldü. Hakurk'taki operasyonlarda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise, 89'a yükseldi.
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K. Irak’taki PKK inlerine hava harekatı: 89 ölü
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