K. Irak’taki PKK inlerine hava harekatı: 89 ölü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta Kandil Dağı
'nın hemen yanında yer alan Hakurk'a yönelik karadan ve hava başlatılan operasyonlar devam ediyor. ÖZEL KUVVETLER VE JÖH
Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı Bordo Bereli
askerler ile Jandarma Özel Harekât Timleri'nin katıldığı operasyonda, Hakurk bölgesinden Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde bulunan askeri üslere saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 21 PKK
'lı terörist öldürüldü. Hakurk'taki operasyonlarda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise, 89'a yükseldi.