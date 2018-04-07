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Şehit Pınar 8 yıl sonra huzura kavuştu

, Osmaniye’deki askeri lojmana düzenlenen PKK saldırısında teğmen eşiyle balkonda çay içerken şehit düştü. O saldırının kırmızı listeden aranan faili ’de öldürüldü

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
Şehit Pınar 8 yıl sonra huzura kavuştu
PKK'lı teröristlerin 10 Haziran 2010'da Osmaniye'nin Kanlıgeçit mevkisindeki BOTAŞ Jandarma Koruma Karakolu ile lojmanlara düzenlediği roketatarlı saldırıda balkonda eşi Jandarma Teğmen Cumhur Akdağ ile çay içen (23) ağır yaralanmış, hastanede şehit düşmüştü. 47 günlük evli olan Pınar'ın ölümü eşi Cumhur Akdağ ve Türkiye'yi yasa boğdu. O alçak saldırıda şehit düşen Pınar'ın kanı yerde kalmadı. Saldırının planlayıcısı ve faili PKK'lı Medeni Sayılgan (40) Pülümür'de öldürüldü.

İNİNDEN ÇIKAR ÇIKMAZ BULUNDU
Örgütün sözde saha sorumlusu olan terörist Sayılgan, 27 ve 31 Mart'taki operasyonlarda öldürülen 10 teröristle ilgili Kandil'e telsizle bilgi vermek için 5 Nisan'da gizlendiği sığınaktan çıktı. İstihbarat birimleri Sayılgan'ın bulunduğu noktayı deşifre etti. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı ile 4. Komando Tugayı Topçu Taburu'nda konuşlu "Şahinler" adlı JÖH timleri helikopterle Pülümür Vadisi'ne indirilerek Sayılgan ve 3 korumasının da bulunduğu 7 teröristi etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesindeki 1.5 milyon ödüllü mavi kategoriden Sayılgan, geçen ay 4 milyon ödüllü kırmızı kategoriye alınmıştı.
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Şehit Pınar 8 yıl sonra huzura kavuştu
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