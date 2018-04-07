Şehit Pınar 8 yıl sonra huzura kavuştu

PKK'lı teröristlerin 10 Haziran 2010'da Osmaniye'nin Kanlıgeçit mevkisindeki BOTAŞ Jandarma Koruma Karakolu ile lojmanlara düzenlediği roketatarlı saldırıda balkonda eşi Jandarma Teğmen Cumhur Akdağ ile çay içen Pınar Akdağ
(23) ağır yaralanmış, hastanede şehit düşmüştü. 47 günlük evli olan Pınar'ın ölümü eşi Cumhur Akdağ ve Türkiye'yi yasa boğdu. O alçak saldırıda şehit düşen Pınar'ın kanı yerde kalmadı. Saldırının planlayıcısı ve faili PKK'lı Medeni Sayılgan (40) Tunceli
Pülümür'de öldürüldü. İNİNDEN ÇIKAR ÇIKMAZ BULUNDU
Örgütün sözde Erzurum
saha sorumlusu olan terörist Sayılgan, 27 ve 31 Mart'taki operasyonlarda öldürülen 10 teröristle ilgili Kandil'e telsizle bilgi vermek için 5 Nisan'da gizlendiği sığınaktan çıktı. İstihbarat birimleri Sayılgan'ın bulunduğu noktayı deşifre etti. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı ile 4. Komando Tugayı Topçu Taburu'nda konuşlu "Şahinler" adlı JÖH timleri helikopterle Pülümür Vadisi'ne indirilerek Sayılgan ve 3 korumasının da bulunduğu 7 teröristi etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesindeki 1.5 milyon ödüllü mavi kategoriden Sayılgan, geçen ay 4 milyon ödüllü kırmızı kategoriye alınmıştı.