Sözde 'Türk' siyasetçiden İslam düşmanlarına

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz talimatıyla Avusturya'da yasak için yasa hazırlarken, Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde de başörtüsü yasağının getirilmek istenmesi Almanya'da yasayan Müslümanların tepkisine neden oldu.

14 YAŞ ALTI KIZLARA BAŞÖRTÜSÜ YASAK

Alman Bild gazetesine açıklamada bulunan Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Dini inançlarını kendi hür iradeleriyle seçecek olgunluğa henüz ergen olmayan çocukların başörtüsü takmaya zorlanamayacağından dolayı da yasağın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Stamp, başörtüsü takma konusunda kendi iradesiyle kararı sadece yetişkin kadınların verebileceğini söyledi.

UTANMADAN YASAĞI SAVUNDU

Eyalet Uyum Bakanlığı Müsteşarı sözde Türk asıllı Serap Güler de getirilmesi düşünülen yasağı savunarak, ''Öğretmenler ilkokullarda henüz yedi yaşındaki kız öğrencilerin başörtüsüyle derse gelmesine giderek daha sık tanık oluyorlar'' dedi. Güler, nadir de olsa başörtüsü takma yaşının anaokuluna kadar inebildiğini ifade etti.

SÖZDE TÜRK ASILLI MÜSTEŞARDAN SKANDAL SÖZLER

Konuyla ilgili daha önce de konuşan Güler, ''Genç bir kız çocuğuna başörtüsü dayatmak tam anlamıyla sapkınlıktır. Bu, çocuklara cinsellik yüklemektir. Bu dayatmaya karşı net bir tavır benimsemeliyiz'' ifadelerini kullanmıştı.

MÜSLÜMAN DÜŞMANI KURZ'A DESTEK

Müslüman düşmanı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un ülkede anaokoulu ve ilkokullarda başörtüsü yasağı getirme planlarını değerlendiren Güler, bu yasağın yeterli olmadığını söylemişti.

''SADECE OKULLARDA YASAKLAMAK YETMEZ''

Yasak okullarda uygulansa dahi, kız çocuklarının okuldan sonra yine başörtüsü takabileceklerine dikkat çeken Güler, yasağın on dört yaş altı kız çocukları için kamuya açık alanların tamamında geçerli olması gerektiğini ifade etmişti.