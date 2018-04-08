Bakan Albayrak AK Parti Kadıköy 6. Olağan Kongresi'nde o isimlere sert tepki gösterdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "İş öyle şirazesinden çıktı ki, kendi Mehmetçiğine moral ziyaretine giden insanlara hainlik yapacak düzeye kadar indi bu iş. Bunu görmemiz lazım. Mehmetçik kimin Mehmetçiği, kimin askeri, kimin evladı? Hepimizin evladı. Terör örgütleriyle, temsilcileriyle, hapiste cezasını çeken terör örgütü mensuplarıyla ne işler çevriliyor? Bunu görüyoruz öyle değil mi? Bunu göstermemiz lazım." dedi.

"TARİHİ GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Kadıköy İmam Hatip Lisesi İBB 15 Temmuz Şehitler Konferans ve Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadıköy İlçe Kongresi'nde konuşan Albayrak, kongrelerin tazelenme ve yenilenme olduğunu söyledi. Albayrak, AK Parti kongrelerinin diğer partilerin kavgalı kongreleri gibi değil, bayram havasında geçtiğini söyledi.

Bakan Albayrak: "İş öyle bir şirazesinden çıktı ki..."

"Tarihi günlerden geçiyoruz" diyen Albayrak, "100 yıl önceki savaştan daha şedit bir kurtuluş savaşıyla karşı karşıyayız. AK Parti'de siyaset yapmak herhangi bir siyasi partinin çatısı altında siyaset yapmaya benzemez. İşte bu bakımdan Kadıköy örnek ilçelerimizden bir tanesi. 15 Temmuz gecesi, Türkiye'nin birlik, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinde, Cumhuriyetine sahip çıkmak için gerektiğinde canını vermekten çekinmeyecek bir duruş sergilediği tarihi gecede, başkanımız ve teşkilatımız Başkomutanın talimatıyla dik duruş sergiledi." ifadelerini kullandı.

''ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, KANAL İSTANBUL, BU HAFTA 60 YILLIK BİR RÜYA''

Bakan Albayrak, Türkiye'nin kritik, hayati günlerden geçerken içeride ve dışarıda muazzam bir savaş verdiğini belirterek, "İşte Afrin, Suriye ve Irak, terör örgütleriyle karşı karşıya kaldığımız bu mücadeledeki süreç... Ötesi, içeride ve dışarıda bütün bu saldırılara rağmen yapılamazları yapan, yapmaya devam eden bir Türkiye var. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul, bu hafta 60 yıllık bir rüya, hayal, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temelini attığımız müthiş bir hafta oldu." diye konuştu.

Kadıköy'ün mevcut durumu hak etmediğini dile getiren Albayrak, AK Parti teşkilatlarının burada başka bir söylem, aktif bir söylem ve farklı bir siyaset izlemesi gerektiğini söyledi.

"MEHMETÇİK KİMİN MEHMETÇİĞİ, KİMİN ASKERİ, KİMİN EVLADI?"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, şöyle devam etti:

"Bugün sınırların ötesinde, terör örgütleriyle Türkiye bir kurtuluş mücadelesi verirken, adında, tabelasında Cumhuriyet yazanlar, Cumhuriyete ve bu ülkeye kastedildiğinde neredeydiler? Bunu görmemiz lazım. Daha da ötesi, ilkelerini sıraladığında cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik diyenler ülkesine, devletine, milletine, Cumhuriyetine kastedildiğinde neredeler? Bunu görmemiz lazım. Kadıköy'deki yüzde 70 insanımıza koyun muamelesi yapıyorsa birileri, bunu göstermemiz lazım. Bu insanları uyandırmamız lazım. Birileri için kale olarak görünüyor. Kusura bakmayın, AK Parti olarak biz nice kaleleri yıktık, nice kalelerde tarihi zaferler kazandık, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Seçmenini koyun gibi gören birilerine, Kadıköylü hemşehrilerimizi gaflet uykusundan uyandırıp, hakikaten bu kaleyi birilerinin başına yıkmamız lazım."

Kadıköy'de bugün ne varsa Hükümetin ve İBB'nin hizmetleri sayesinde olduğunu aktaran Albayrak, bunun üzerine bir şeyin konulmadığını söyledi.

Mehmetçiğe moral vermek için sınıra giden sanatçılara yönelik eleştirilere değinen Albayrak, "İş öyle şirazesinden çıktı ki, kendi Mehmetçiğine moral ziyaretine giden insanlara hainlik yapacak düzeye kadar indi bu iş. Bunu görmemiz lazım. Mehmetçik kimin Mehmetçiği, kimin askeri, kimin evladı? Hepimizin evladı. Terör örgütleriyle, temsilcileriyle, hapiste cezasını çeken terör örgütü mensuplarıyla ne işler çevriliyor? Bunu görüyoruz öyle değil mi? Bunu göstermemiz lazım." ifadelerini kullandı.